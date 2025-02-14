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    «Порту» и «Рома» не выявили победителя в ЛЕ

    «Порту» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы португальский «Порту» и итальянская «Рома» не выявили победителя — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На исходе первого тайма гостей вывел защитник Заки Челик.

    «Порту» смог уйти от поражения на 67-й минуте после точного удара Франсишку Моуры.

    С 73-й минуты «Рома» играла в меньшинстве после удаления Брайана Кристанте.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Порту — Рома 1:1
    Голы: 0:1 Зеки Челик (45 + 5'), 1:1 Франсишку Моура (67') Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини (18'), Алан Варела (20'), Зеки Челик (28'), Ману Коне (34'), Франсишку Моура (45 + 2'), Алексис Салемакерс (45 + 2'), Бриан Кристанте (63'), Отавио (71'), Бриан Кристанте (72'), Леандро Паредес (90 + 4'), Томмазо Бальданци (90 + 4')

    Ответная игра пройдет в Риме 20 февраля.

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