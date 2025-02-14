«Порту» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На исходе первого тайма гостей вывел защитник Заки Челик.
«Порту» смог уйти от поражения на 67-й минуте после точного удара Франсишку Моуры.
С 73-й минуты «Рома» играла в меньшинстве после удаления Брайана Кристанте.
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Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
Порту — Рома 1:1
Голы: 0:1 Зеки Челик (45 + 5'), 1:1 Франсишку Моура (67') Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини (18'), Алан Варела (20'), Зеки Челик (28'), Ману Коне (34'), Франсишку Моура (45 + 2'), Алексис Салемакерс (45 + 2'), Бриан Кристанте (63'), Отавио (71'), Бриан Кристанте (72'), Леандро Паредес (90 + 4'), Томмазо Бальданци (90 + 4')
Ответная игра пройдет в Риме 20 февраля.