«Уотфорд» — «Вест Хэм»: счет матча 1:4, обзор голов

Счет в матче на 5-й минуте открыли хозяева. Перевели хозяева мяч с правого фланга в центр, далее Кинг в касание сделал передачу в штрафную «молотобойцев», где Эммануэль Деннис после серии ложных замахов пробил в ближнюю девятку.
На 27-й минуте гости отыгрались. Боуэн заметил забегающего в штрафную Соучека, выполнив своевременный проникающий пас, а Томаш уже ударом в касание поймал Бахмана врасплох.
Спустя две минуты пошла атака гостей после перехвата на фланге, далее Антонио от края штрафной сделал зрячий пас к 11-метровой отметке, откуда Бенрахма пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги защитника залетел в сетку ворот.
На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота «Уотфорда» — ВАР определил, что голкипер Бахманн фолил на Боуэне.
Марк Ноубл с «точки» уложил мяч в нижний угол ворот — Бахманн не угадал и завалился в противоположную сторону.
А в компенсированное время Боуэн на фланге легко обыграл Сьерральту, дошёл до лицевой и сделал пас в центр штрафной «Уотфорда», а Влашич пробил по пустым воротам. Это первый гол бывшего игрока ЦСКА за «молотобойцев».
«Вест Хэм» с 31 очком сохранил за собой пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 13 очков.