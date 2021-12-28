«Уотфорд» — «Вест Хэм»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 1:4.

Счет в матче на 5-й минуте открыли хозяева. Перевели хозяева мяч с правого фланга в центр, далее Кинг в касание сделал передачу в штрафную «молотобойцев», где Эммануэль Деннис после серии ложных замахов пробил в ближнюю девятку.

На 27-й минуте гости отыгрались. Боуэн заметил забегающего в штрафную Соучека, выполнив своевременный проникающий пас, а Томаш уже ударом в касание поймал Бахмана врасплох.

Спустя две минуты пошла атака гостей после перехвата на фланге, далее Антонио от края штрафной сделал зрячий пас к 11-метровой отметке, откуда Бенрахма пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги защитника залетел в сетку ворот.

На 57-й минуте был назначен пенальти в ворота «Уотфорда» — ВАР определил, что голкипер Бахманн фолил на Боуэне.

Марк Ноубл с «точки» уложил мяч в нижний угол ворот — Бахманн не угадал и завалился в противоположную сторону.

А в компенсированное время Боуэн на фланге легко обыграл Сьерральту, дошёл до лицевой и сделал пас в центр штрафной «Уотфорда», а Влашич пробил по пустым воротам. Это первый гол бывшего игрока ЦСКА за «молотобойцев».

Футбол. Англия. Премьер-лига Уотфорд — Вест Хэм 1:4 Голы: 1:0 Эммануэль Деннис (4'), 1:1 Томаш Соучек (27'), 1:2 Саид Бенрахма (29'), 1:3 Марк Ноубл (пенальти) (58'), 1:4 Никола Влашич (90 + 2') Уотфорд: Даниэль Бахман, Кико (Имран Луза, 40'), Франсиско Сьерральта, Крэйг Кэткарт, Адам Масина, Юрай Куцка, Мусса Сиссоко, Хуан Эрнандес (Жоао Педро, 46'), Озан Туфан (Кен Сема, 62'), Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис Вест Хэм: Майкл Антонио, Саид Бенрахма (Никола Влашич, 85'), Мануэль Лансини (Алекс Краль, 90'), Джаррод Боуэн, Марк Ноубл, Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон (Артур Масуаку, 82'), Исса Диоп, Крэйг Доусон, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждение: Крэйг Доусон (81')

«Вест Хэм» с 31 очком сохранил за собой пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 13 очков.