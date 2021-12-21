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    «Химки» хотят подписать Кокорина и Жиркова

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    «Химки» планируют сделать несколько серьезных приобретений во время зимней паузы в чемпионате России.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    По словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, подмосковный клуб хочет пригласить в команду нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и бывшего защитника «Зенита» и ЦСКА Юрия Жиркова.

    «У нас есть расширенный список. В нем находятся футболисты, которые в той или иной мере свободные агенты либо в перспективе могут сменить команду. Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более чем пристрелочный список. Там много футболистов, повторюсь.

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    • Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более, чем наши размышления. Никакой конкретики», — приводит слова Терюшкова Sport24.

    Напомним, «Химки» ранее объявили о переходе полузащитника Павла Мамаева, одного из лучших друзей Кокорина.

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