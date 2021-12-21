«Химки» хотят подписать Кокорина и Жиркова

планируют сделать несколько серьезных приобретений во время зимней паузы в чемпионате России.

По словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, подмосковный клуб хочет пригласить в команду нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и бывшего защитника «Зенита» и ЦСКА Юрия Жиркова.

«У нас есть расширенный список. В нем находятся футболисты, которые в той или иной мере свободные агенты либо в перспективе могут сменить команду. Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более чем пристрелочный список. Там много футболистов, повторюсь.

Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более, чем наши размышления. Никакой конкретики», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, «Химки» ранее объявили о переходе полузащитника Павла Мамаева, одного из лучших друзей Кокорина.