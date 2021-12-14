Жирков может объявить о завершении карьеры

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита»сообщил, что в ближайшее время может завершить карьеру.

Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», который он покинул летом этого. С тех пор он остается без клуба.

«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.

В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Ранее, помимо «Зенита», Жирков также выступал за ЦСКА, «Анжи» и «Челси».