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    Жирков может объявить о завершении карьеры

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    Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков сообщил, что в ближайшее время может завершить карьеру.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», который он покинул летом этого. С тех пор он остается без клуба.

    «Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.

    В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», — приводит слова Жиркова ТАСС.

    Ранее, помимо «Зенита», Жирков также выступал за ЦСКА, «Анжи» и «Челси».

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