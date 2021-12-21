«Химки» объявили о переходе Мамаева

Павел Мамаев Фото: globallookpress.com
Мамаев перешел в «Химки» на правах свободного агента.
Накануне 33-летний футболист покинул «Ростов», который не стал продлевать с ним контракт.
Павел Мамаев стал игроком «Химок» 🔴⚫
Полузащитник подписал контракт с футбольным клубом «Химки» — стороны согласовали все детали соглашения ✍️
Приветствуем Павла в красно-чёрной семье и желаем успехов в составе нашей команды! 🤝 pic.twitter.com/pryYTsezae— ФК «Химки» (@fc_khimki) December 21, 2021
На какой срок рассчитано соглашение Мамаева с «Химками», не уточняется.
Ранее Мамаев выступал за московское «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар».