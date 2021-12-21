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    «Химки» объявили о переходе Мамаева

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    Полузащитник Павел Мамаев продолжит карьеру в «Химках», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

    Павел Мамаев
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    Павел Мамаев

    Мамаев перешел в «Химки» на правах свободного агента.

    Накануне 33-летний футболист покинул «Ростов», который не стал продлевать с ним контракт.

    На какой срок рассчитано соглашение Мамаева с «Химками», не уточняется.

    Ранее Мамаев выступал за московское «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар».

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