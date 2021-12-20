Кубок африканских наций может быть перенесен на осень

Проведениеможет быть перенесено с середины зимы на осень.

«Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. М

ы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале.

Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино ТАСС.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года.

В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 года и пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне.

Ранее сообщалось, что из-за новой волны коронавируса в стране и организационных проблем, таких как недостроенные стадионы, турнир может быть отменен или перенесен из страны.