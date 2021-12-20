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    Кубок африканских наций может быть перенесен на осень

    Футбол ФИФА
    Проведение Кубка африканских наций может быть перенесено с середины зимы на осень.

    Кубок африканских наций могут перенести
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    Кубок африканских наций могут перенести

    «Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. М

    ы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале.

    Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино ТАСС.

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  • 18/12/2021

    • Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года.

    В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 года и пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне.

    Ранее сообщалось, что из-за новой волны коронавируса в стране и организационных проблем, таких как недостроенные стадионы, турнир может быть отменен или перенесен из страны.

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