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    Месси получил одну из худших оценок от L’Equipe за матч «ПСЖ» — «Монако»

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    Французские СМИ в очередной раз остались разочарованы игрой нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    На этот раз аргентинский футболист неприятно удивил журналистов в матче чемпионата Франции против «Монако» (2:0).

    Авторитетное спортивное издание L’Equipe поставило Месси всего лишь четыре балла. Меньше только у Джорджиньо Вейналдума (3).

    Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил Килиан Мбаппе (7), забивший оба мяча в ворота «Монако». Во втором случае француз отличился после передачи Месси.

    Это уже не первый случай, когда Месси получил одну из худших оценок среди игроков «ПСЖ».

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    • Полузащитник «Монако» Александр Головин получил от L’Equipe шесть баллов.

    Ранее сообщалось, что окружение Месси обвиняет в неудачной игре футболиста главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

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