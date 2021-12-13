Месси получил одну из худших оценок от L’Equipe за матч «ПСЖ» — «Монако»

Французские СМИ в очередной раз остались разочарованы игрой нападающего «Пари Сен-Жермен»

На этот раз аргентинский футболист неприятно удивил журналистов в матче чемпионата Франции против «Монако» (2:0).

Авторитетное спортивное издание L’Equipe поставило Месси всего лишь четыре балла. Меньше только у Джорджиньо Вейналдума (3).

Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил Килиан Мбаппе (7), забивший оба мяча в ворота «Монако». Во втором случае француз отличился после передачи Месси.

Это уже не первый случай, когда Месси получил одну из худших оценок среди игроков «ПСЖ».

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил от L’Equipe шесть баллов.

Ранее сообщалось, что окружение Месси обвиняет в неудачной игре футболиста главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.