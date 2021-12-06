Источник: Окружение Месси недовольно работой Почеттино

Ближайшее окружениесомневается в том, чтосможет выиграть Лигу чемпионов под руководством

По информации L’Équipe, приближенные Месси считают, что невзрачная игра команды связана, в первую очередь, с работой Почеттино.

Аргентинский специалист, по мнению окружения Месси, пока так и не смог найти для форварда оптимальную позицию на поле.

Как известно, Месси забил лишь один гол в девяти матчах чемпионата Франции. После недавней игры с «Лансом» (1:1) аргентинец получил от L’Équipe одну из самых низких оценок. То же самое было после гостевого матча с «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов.

Напомним, Месси в конце ноября получил седьмой «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что Почеттино готов покинуть «Пари Сен-Жермен» и вернуться в Англию, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».