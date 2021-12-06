ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью уже не топ-тренер — ему пора это принять
  • 13:39
    • Источник: Окружение Месси недовольно работой Почеттино
  • 13:26
    • КДК РФС может отменить красную карточку Соболеву
  • 13:19
    • Шипачев признан лучшим нападающим недели в КХЛ
  • 09:16
    • СМИ: США объявят о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 на этой неделе
  • 22:20
    • Медведев обыграл Чилича и принес сборной России победу в Кубке Дэвиса
    Все новости спорта

    Источник: Окружение Месси недовольно работой Почеттино

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Ближайшее окружение Лионеля Месси сомневается в том, что «Пари Сен-Жермен» сможет выиграть Лигу чемпионов под руководством Маурисио Почеттино.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    По информации L’Équipe, приближенные Месси считают, что невзрачная игра команды связана, в первую очередь, с работой Почеттино.

    Аргентинский специалист, по мнению окружения Месси, пока так и не смог найти для форварда оптимальную позицию на поле.

  • Месси нейтрализовали во Франции
  • Почему аргентинец не впечатляет?
  • 02/12/2021

    • Как известно, Месси забил лишь один гол в девяти матчах чемпионата Франции. После недавней игры с «Лансом» (1:1) аргентинец получил от L’Équipe одну из самых низких оценок. То же самое было после гостевого матча с «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов.

    Напомним, Месси в конце ноября получил седьмой «Золотой мяч».

    Ранее сообщалось, что Почеттино готов покинуть «Пари Сен-Жермен» и вернуться в Англию, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправит ли «Арсенал» в отставку Бенитеса?
  • «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Динамовцы вынесут ЦСКА на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Низовой матч в Хетафе?
  • «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры