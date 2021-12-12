Арбитра матча ЦСКА — «Арсенал» могут отстранить от игр РПЛ

Арбитр, работавший на матче 18-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Арсенал» (2:0), может быть отстранен от обслуживания матчей РПЛ после возобновления сезона, сообщает «Чемпионат».

«Панин имеет худший рейтинг среди рефери, работающих на матчах РПЛ.

В нынешнем сезоне он судил шесть игр в Премьер-Лиге, включая вчерашнюю встречу, и во всех получил за свою работу оценку неудовлетворительно», — сказал собеседник издания.

Ранее руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу судей в матче с ЦСКА. Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с целью разъяснить действия судейской бригады Игоря Панина в матче с «армейцами».