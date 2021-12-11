Аджоев: Не назначили такой пенальти, чтобы более явный придумать сложно

Руководитель тульского «Арсенала»по итогам игры сподверг критике действия арбитров.

ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ в субботу, 11 декабря, обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. В концовке первого тайма полузащитник тульской команды Зурико Давиташвили получил травму и в перерыве был заменен.

«По большому счету ничейная игра. В конце первого тайма в ворота ЦСКА судья Панин не назначает чистый пенальти на Давиташвили и не дает красную карточку.

Наш игрок получает травму, не может продолжить игру, делаем вынужденную замену. На судейском языке это называется лишение явной возможности забить гол. Плюс нанесение травмы. Человек после матча на костылях.

На игре работает VAR, на котором сидит судья Турбин. Ни просмотра, ни подсказа, ни проверки, ничего.

У меня вопрос. Зачем нужен VAR, за который клубы, в том числе и тульский "Арсенал", платят серьезные деньги? Это наши расходы, которые, получается, работают против нас.

Пенальти такой, чтобы более явный придумать сложно. В итоге в абсолютно равном матче, где мы были точно не хуже, получаем поражение», — сказал Аджоев «Матч ТВ».