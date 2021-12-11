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    Тульский «Арсенал» пожаловался в ЭСК РФС на судейство в матче с ЦСКА

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    Тульский «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 18-го тура чемпионата России против московского ЦСКА (2:0).

    Зурико Давиташвили получил травму в матче с ЦСКА
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    Зурико Давиташвили получил травму в матче с ЦСКА

    Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. После игры руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу Панина.

    «На 42-й минуте матча полузащитник "Арсенала" Зурико Давиташвили наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА.

    При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч.

    Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса», — говорится в сообщении на сайте тульского клуба.

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