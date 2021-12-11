Тульский «Арсенал» пожаловался в ЭСК РФС на судейство в матче с ЦСКА

Зурико Давиташвили получил травму в матче с ЦСКА Фото: «Арсенал»
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. После игры руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу Панина.
«На 42-й минуте матча полузащитник "Арсенала" Зурико Давиташвили наносил удар из пределов штрафной площади ЦСКА.
При этом в игрока тульской команды врезался защитник ЦСКА Марио Фернандес. Давиташвили в результате грубой игры соперника получил травму и не смог продолжить матч.
Главный арбитр Игорь Панин никак не отреагировал на эпизод: не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и не удалил Фернандеса», — говорится в сообщении на сайте тульского клуба.