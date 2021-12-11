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    ЦСКА дома обыграл «Арсенал». Заболотный оформил дубль

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    В рамках 18-го тура РПЛ ЦСКА уверенно одержал победу у тульского «Арсенала». Матч закончился со счётом 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В этой игре отличился Антон Заболотный оформив дубль. Сначала он открыл счёт в первом тайме на 33 минуте, после ассиста Ильзата Ахметова, а после реализовал пенальти в ворота «Арсенала» на 76-й минуте матча.

    После 18 игр РПЛ ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 30 очков, а «Арсенал» расположился на 11-й строчке, в их активе — 19 очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Арсенал Тула 2:0
    Голы: 1:0 Антон Заболотный (33'), 2:0 Антон Заболотный (пенальти) (75') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Emil Bohinen (Константин Кучаев, 23'), Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Ильзат Ахметов (Георгий Щенников, 89'), Максим Мухин, Бактийор Зайнутдинов, Антон Заболотный, Чидера Эджук (Кристиян Бистрович, 84') Арсенал Тула: Евгений Марков, Эванс Кангва, Аяз Гулиев (Evgeni Lutsenko, 73'), Горан Чаушич, Георги Костадинов, Зурико Давиташвили (Axel Bjoernstroem, 46'), Artem Sokol, Данил Степанов, Урош Радакович, Игорь Смольников (Максим Беляев, 39'), Антон Коченков Предупреждения: Максим Беляев (49'), Игорь Дивеев (69'), Урош Радакович (75'), Ильзат Ахметов (80')
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