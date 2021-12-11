ЦСКА дома обыграл «Арсенал». Заболотный оформил дубль

В рамках 18-го тура РПЛуверенно одержал победу у тульского. Матч закончился со счётом 2:0.

В этой игре отличился Антон Заболотный оформив дубль. Сначала он открыл счёт в первом тайме на 33 минуте, после ассиста Ильзата Ахметова, а после реализовал пенальти в ворота «Арсенала» на 76-й минуте матча.

После 18 игр РПЛ ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 30 очков, а «Арсенал» расположился на 11-й строчке, в их активе — 19 очков.