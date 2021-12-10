Сборная России примет Польшу на стадионе «Лужники»

«Лужники» Фото: globallookpress.com
В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.
Вторая встреча пройдет в Лужниках 29 марта. В случае победы над Польшей российская команда сыграет в финале стыков с победителем пары Швеция — Чехия.
Если игра с Польшей завершится поражением, то 29 марта будет сыгран товарищеский матч с проигравшей командой параллельного матча.