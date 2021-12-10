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    Сборная России примет Польшу на стадионе «Лужники»

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    Стыковые матчи за право сыграет на ЧМ-2022 с участием сборной России пройдут в Москве на стадионе «Лужники», сообщает официальный сайт РФС.

    «Лужники»
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    «Лужники»

    В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина встретится с Польшей. Игра состоится 24 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Вторая встреча пройдет в Лужниках 29 марта. В случае победы над Польшей российская команда сыграет в финале стыков с победителем пары Швеция — Чехия.

    Если игра с Польшей завершится поражением, то 29 марта будет сыгран товарищеский матч с проигравшей командой параллельного матча.

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