ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на один матч Фото: globallookpress.com
Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, армейский клуб наказан денежным штрафом и закрытием всех секторов А на две игры, одна из которых — условно.
Напомним, что 28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек.
Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.