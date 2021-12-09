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    ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на один матч

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    КДК РФС применил санкции к ЦСКА за беспорядки на фанатской трибуне «ВЭБ Арены» во время матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

    ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на один матч
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    ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на один матч

    Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, армейский клуб наказан денежным штрафом и закрытием всех секторов А на две игры, одна из которых — условно.

    Напомним, что 28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек.

    Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.

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