ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на один матч

КДК РФС применил санкции кза беспорядки на фанатской трибуне «ВЭБ Арены» во время матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, армейский клуб наказан денежным штрафом и закрытием всех секторов А на две игры, одна из которых — условно.

Напомним, что 28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек.

Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.