Гальярдо может возглавить сборную Уругвая

Новым главным тренером сборнойможет стать, который в настоящее время занимает аналогичный пост в аргентинском «Ривер Плейт».

По информации известного журналиста Николо Скиры, футбольная ассоциация Уругвая уже ведет переговоры с Гальярдо.

43-летнему специалисту предлагают контракт до 2024 года.

Соглашение Гальярдо с «Ривер Плейт» рассчитано до конца текущего года. Ранее стало известно, что аргентинец не планирует продлевать контракт с клубом.

#AUF have opened talks to try to convince Marcelo #Gallardo to become the new coach of #Uruguay National Team. Offered a contract until 2024. Gallardo’s contract with #RiverPlate expires at the end of December. #transfers