Иммобиле высказался о победе над «Локомотивом»

Нападающий «Лацио»высказался о победе над «Локомотивом» (3:0) в 5-м туре Лиги Европы. В этом поединке форвард оформил дубль.

«В первом тайме мы играли хорошо, даже при том, что они были очень агрессивны, — мы заставляли их много бегать, а во второй половине они посыпались.

В перерыве тренер сказал нам, что если мы прибавим на 30 процентов, то этого хватит, чтобы увезти победу домой. Педро освежил нашу игру, но я хочу упомянуть и Закканьи, который вернулся после травм, — он может стать для нас важным игроком», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

«Локомотив» с двумя баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — восемь очков и вторая строчка.