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    Иммобиле высказался о победе над «Локомотивом»

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    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле высказался о победе над «Локомотивом» (3:0) в 5-м туре Лиги Европы. В этом поединке форвард оформил дубль.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    «В первом тайме мы играли хорошо, даже при том, что они были очень агрессивны, — мы заставляли их много бегать, а во второй половине они посыпались.

    В перерыве тренер сказал нам, что если мы прибавим на 30 процентов, то этого хватит, чтобы увезти победу домой. Педро освежил нашу игру, но я хочу упомянуть и Закканьи, который вернулся после травм, — он может стать для нас важным игроком», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

    «Локомотив» с двумя баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — восемь очков и вторая строчка.

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