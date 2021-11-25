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    Женская сборная России разгромила Азербайджан в квалификации ЧМ

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    Женская сборная России одержала выездную победу над командой Азербайджана (4:0) в матче отборочного раунда чемпионата мира-2023.

    Женская сборная России
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    Женская сборная России

    Голы забивали Марина Федорова, Алсу Абдуллина, Алена Андреева и Маргарита Черномырдина.

    ЧМ-2023. Отборочный турнир
    Азербайджан — Россия 0:4 (0:3)
    Голы: Федорова, 16 (0:1). Абдуллина, 28 (0:2). Андреева, 43 (0:3). Черномырдина, 90+5 (04)Азербайджан: Шарифова, Мяхсимова (Сейфетдинова, 53), Мирзалиева, Ахмедова, Дорофеева (Ачар, 46), Парлак (Рагимова, 84), А. Алиева (Су Коюн, 53), Моллаева (Гаджиева, 78), Боздаг, Бакарандзе, Джафарзаде (к)Россия: Щербак, Абдуллина, Самойлова, Машкова, Морозова, Андреева (Якупова, 62), Козлова (Перепечина, 72), Шеина, Смирнова (Черномырдина, 72), Федорова (Рузина, 46), Коровкина (к) (Машина, 62)Предупреждения: Якупова, 63. Абдуллина, 90+2

    Россиянки занимают второе место в отборочной группе E, набрав 15 очков в 5 матчах. Азербайджан идет на последнем (6-м) месте: 0 очков после 5 игр.

    30 ноября россиянки сыграют с Данией.

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