Женская сборная России разгромила Азербайджан в квалификации ЧМ

Женская сборная России Фото: Сборная России
Голы забивали Марина Федорова, Алсу Абдуллина, Алена Андреева и Маргарита Черномырдина.
ЧМ-2023. Отборочный турнир
Азербайджан — Россия 0:4 (0:3)
Голы: Федорова, 16 (0:1). Абдуллина, 28 (0:2). Андреева, 43 (0:3). Черномырдина, 90+5 (04)Азербайджан: Шарифова, Мяхсимова (Сейфетдинова, 53), Мирзалиева, Ахмедова, Дорофеева (Ачар, 46), Парлак (Рагимова, 84), А. Алиева (Су Коюн, 53), Моллаева (Гаджиева, 78), Боздаг, Бакарандзе, Джафарзаде (к)Россия: Щербак, Абдуллина, Самойлова, Машкова, Морозова, Андреева (Якупова, 62), Козлова (Перепечина, 72), Шеина, Смирнова (Черномырдина, 72), Федорова (Рузина, 46), Коровкина (к) (Машина, 62)Предупреждения: Якупова, 63. Абдуллина, 90+2
Россиянки занимают второе место в отборочной группе E, набрав 15 очков в 5 матчах. Азербайджан идет на последнем (6-м) месте: 0 очков после 5 игр.
30 ноября россиянки сыграют с Данией.