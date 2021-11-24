Смородская о критике в адрес Дзюбы: Мне его даже жаль

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Что касается критики Дзюбы, мне его даже жаль. Артема без конца полощут.
Во-первых, он уже немолодой, во вторых — Дзюба действительно очень старается и много работает.
Надо немножко остановиться с критикой. Критикуйте молодых и новых, а то что вы все к Дзюбе прицепились?», — приводит слова Смородской «Чемпионат».
Напомним, Дзюба не реализовал пенальти в гостевом матче Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1), но перед этим оформил хет-трик в матче РПЛ против «Нижнего Новгорода».