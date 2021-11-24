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    Смородская о критике в адрес Дзюбы: Мне его даже жаль

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не понимает, почему болельщики постоянно критикуют нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Что касается критики Дзюбы, мне его даже жаль. Артема без конца полощут.

    Во-первых, он уже немолодой, во вторых — Дзюба действительно очень старается и много работает.

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    • Надо немножко остановиться с критикой. Критикуйте молодых и новых, а то что вы все к Дзюбе прицепились?», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

    Напомним, Дзюба не реализовал пенальти в гостевом матче Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1), но перед этим оформил хет-трик в матче РПЛ против «Нижнего Новгорода».

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