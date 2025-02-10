«Интер» на своем поле сыграет с «Фиорентиной» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Интер»

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии А и в случае победы сегодня сократит отставание от лидирующего «Наполи» до одного балла. Сейчас на счету команды из Милана 51 очко в 23-х матчах — 15 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 56:22.

В минувший четверг «Интер» уже встречался с «Фиорентиной» в доигранном матче 14-го тура и потерпел разгромное поражение со счетом 0:3. До этого команда Индзаги не проигрывала в Серии А 17 матчей подряд, одержав победы в 13-ти из них.

В последних пяти турах «Интер» набрал максимум очков против «Эмполи» (3:1) и «Лечче» (4:0), а также разошелся миром с «Болоньей» (2:2) и «Миланом» (1:1).

«Фиорентина»

«Фиорентина» идет на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, записав на свой счет 42 очка в 23-х матчах. «Фиалки» одержали 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив 40 голов и пропустив 23 мяча в свои ворота.

На прошлой неделе «Фиорентина» с крупным счетом обыграла «Интер» в доигранном матче 14-го тура — 3:0. Голы в составе команды Раффаэле Палладино забили Раньери и дважды Кин.

Эта победа стала для флорентийцев третьей кряду. Ранее «фиалки» с одинаковым счетом 2:1 обыграли «Дженоа» и «Лацио».

Личные встречи

В последних 10-ти матчах «Интер» одержал 7 побед, «Фиорентина» оказалась сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.63.