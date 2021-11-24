«Интер» — «Шахтер»: счет 2:0, обзор голов

В матче 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» в Милане обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0.

Дубль в составе оформил форвард Эдин Джеко. На 61 минуте босниец вовремя подключился к атаке и точно пробил с линии штрафной. Спустя 5 минут он выиграл верховую борьбу на дальней штанге и почти впритык вогнал мяч головой в сетку ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Интер — Шахтёр Д 2:0 Голы: 1:0 Эдин Джеко (61'), 2:0 Эдин Джеко (67') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Андреа Раноккия, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Danilo D'Ambrosio, 79'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 78'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Стефано Сенси, 86'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 86'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 68'), Эдин Джеко Шахтёр Д: Фернандо (Mykhaylo Mudryk, 80'), Манор Соломон, Педриньо (Артем Бондаренко, 73'), Тете (Марлос, 80'), Тарас Степаненко (Маркос Антониу, 46'), Майкон Барберан, Николай Матвиенко, Марлон, Vitao, Додо, Анатолий Трубин Предупреждение: Vitao (49')

«Интер» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу группы D.

Донецкий «Шахтер» имеет лишь 1 балл и закончит свои выступления в еврокубках после завершения групповой стадии Лиги чемпионов.