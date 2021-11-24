ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи»
  • 20:27
    • «Спартак» удержал победу над «Наполи» и возглавил группу C
  • 22:38
    • Дубль Джеко позволил «Интеру» победить «Шахтер»
  • 22:14
    • Бензема, Винисиус и Родриго в старте «Реала» против «Шерифа»
  • 22:06
    • Минамино выйдет в старте «Ливерпуля» на матч с «Порту»
  • 22:01
    • «Ман Сити» — ПСЖ: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Дубль Джеко позволил «Интеру» победить «Шахтер»

    «Интер» — «Шахтер»: счет 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Интер Футбол Украины Шахтер Донецк
    В матче 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» в Милане обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0.

    Эдин Джеко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдин Джеко

    Дубль в составе оформил форвард Эдин Джеко. На 61 минуте босниец вовремя подключился к атаке и точно пробил с линии штрафной. Спустя 5 минут он выиграл верховую борьбу на дальней штанге и почти впритык вогнал мяч головой в сетку ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Интер — Шахтёр Д 2:0
    Голы: 1:0 Эдин Джеко (61'), 2:0 Эдин Джеко (67') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Андреа Раноккия, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Danilo D'Ambrosio, 79'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 78'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Стефано Сенси, 86'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 86'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 68'), Эдин Джеко Шахтёр Д: Фернандо (Mykhaylo Mudryk, 80'), Манор Соломон, Педриньо (Артем Бондаренко, 73'), Тете (Марлос, 80'), Тарас Степаненко (Маркос Антониу, 46'), Майкон Барберан, Николай Матвиенко, Марлон, Vitao, Додо, Анатолий Трубин Предупреждение: Vitao (49')

    «Интер» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу группы D.

    Донецкий «Шахтер» имеет лишь 1 балл и закончит свои выступления в еврокубках после завершения групповой стадии Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова потеряет очки в матче с «Шерифом»?
  • «Шериф» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «ПСЖ»?
  • «Манчестер Сити» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Милан» не уступит «матрасникам»?
  • «Атлетико» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Галатасарай — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рома — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лестер — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры