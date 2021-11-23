Спаллетти: Хотим решить задачу с выходом в плей-офф уже в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи»поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы со

«Хотим решить задачу с выходом в плей-офф уже в матче со "Спартаком", чтобы не откладывать все в долгий ящик. Мертенс — отличный игрок, он готов нам помочь.

Российскому и итальянскому футболу есть куда стремиться. В России есть хорошие команды. Но в целом нас объединяет то, что нам есть куда стремиться.

Сложности помогают и человеку, и команде стать лучше. Я ждал трудностей, мы побеждали, но отдавали себе отчет, что рано или поздно начнутся испытания.

Мы готовы достойно с этим справиться все вместе», — цитирует Спаллетти «Спорт-Экспресс».

Также тренер высказался о поражении от «Интера» во встрече 13-го тура чемпионата Италии.

«Когда говорил, что в матче с "Интером" нам не хватило храбрости, я указывал на конкретный эпизод. Против нас играл сильный соперник.

Я имел в виду, что в центре поля мы потеряли контроль. Однако реакция на трудности у нашей команды была отличной, мы атаковали.

Возможно, мы заслужили лучший результат. Мне не понравилась именно игра в центре поля.

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После матча с "Интером" мы обсуждали с игроками психологию, меня удивил этот момент. После пропущенных мячей нужно переключаться и идти дальше.

На контратаках мы сыграли не лучшим образом. В целом ситуация не такая уж плохая, у нас лишь одно поражение, нужно постараться не увеличивать эту цифру», — сказал тренер.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.