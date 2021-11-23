Марадону похоронили без сердца из-за опасений, что его выкрадут

Легендарныйбыл похоронен без сердца. Об этом рассказал врач и писатель Нельсон Кастро.

По словам Кастро, группа радикальных футбольных фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» хотела извлечь сердце Марадоны.

«Но этого не должно было случиться. Люди узнали о намерениях фанатов и предварительно извлекли сердце. Одной из причин стала также необходимость его изучения. Оно было очень важно для определения причины смерти Марадоны.

К сожалению, у него была зависимость ко всему тому, что его губило, хотя другие умерли бы гораздо раньше. У Марадоны было удивительно стойкое тело. Проблема в том, что он никогда не хотел полностью оправиться от всех негативных факторов.

Сердце Диего было очень большим и весило полкилограмма. Обычно сердце весит 300 граммов. Пускай он и был футболистом, а у них обычно сердце больше, чем у других, тут дело было в другом. Причина была в сердечной недостаточности», — приводит слова Кастро El Trece.

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года после остановки сердца в возрасте 60 лет.

Ранее адвокат Родольфо Баке сделал громкое заявление по поводу причин смерти Марадоны.