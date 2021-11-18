Экс-футболист «Ростова» написал песню в память о Марадоне

Бывший футболист «Ахмата», «Ростова» и «Москвы»посвятил песню

«Мой капитан» — так называется песня Бракамонте.

«Мой капитан — это песня, но еще и благодарность, а также дань уважения. Это способ вернуть Диего немного счастья, которое он дарил нам.

Вот почему мы решили наклеить QR-код с этой песней в каждый уголок, где Диего был счастлив. Потому что там, где был счастлив он — были счастливы все», — приводит слова Бракамоне «Матч ТВ».

«Мой капитан» — песня Эктора Бракамонте в память о Диего Марадоне

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года после остановки сердца в возрасте 60 лет.