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    Экс-футболист «Ростова» написал песню в память о Марадоне

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    Бывший футболист «Ахмата», «Ростова» и «Москвы» Эктор Бракамонте посвятил песню Диего Марадоне.

    Эктор Бракамонте в матче против «Спартака»
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    Эктор Бракамонте в матче против «Спартака»

    «Мой капитан» — так называется песня Бракамонте.

    «Мой капитан — это песня, но еще и благодарность, а также дань уважения. Это способ вернуть Диего немного счастья, которое он дарил нам.

    Вот почему мы решили наклеить QR-код с этой песней в каждый уголок, где Диего был счастлив. Потому что там, где был счастлив он — были счастливы все», — приводит слова Бракамоне «Матч ТВ».

    «Мой капитан» — песня Эктора Бракамонте в память о Диего Марадоне

    Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года после остановки сердца в возрасте 60 лет.

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