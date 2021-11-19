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    Калиниченко: О возможном уходе из сборной Карпин сказал на эмоциях

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    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал заявление Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Не думаю, что со стороны Карпина это был сигнал кому-то. Это было сказано на эмоциях.

    Но Валерий Георгиевич умеет направлять эмоции в русло, которое нужно людям для восприятия ситуации. Во-первых, он не снимает с себя ответственности. Во-вторых, у него не получилось показать ту игру, которую он задекларировал.

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    • И лакмусовой бумажкой стал матч с Хорватией за первое место в отборочной группе, игра с высоким прессингом и в атаку абсолютно не получилась. Карпин понял, что на этот момент план не работает. Но нужно понимать, что стыковые игры будут в марте», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».

    Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.

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