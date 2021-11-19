Калиниченко: О возможном уходе из сборной Карпин сказал на эмоциях

Бывший полузащитник «Спартака»прокомментировал заявлениео возможном уходе с поста главного тренера сборной России.

«Не думаю, что со стороны Карпина это был сигнал кому-то. Это было сказано на эмоциях.

Но Валерий Георгиевич умеет направлять эмоции в русло, которое нужно людям для восприятия ситуации. Во-первых, он не снимает с себя ответственности. Во-вторых, у него не получилось показать ту игру, которую он задекларировал.

И лакмусовой бумажкой стал матч с Хорватией за первое место в отборочной группе, игра с высоким прессингом и в атаку абсолютно не получилась. Карпин понял, что на этот момент план не работает. Но нужно понимать, что стыковые игры будут в марте», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».

Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.