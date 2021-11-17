Месси: Со сборной Бразилии была очень напряженная игра

Нападающий сборной Аргентинывысказался о ничьей с Бразилией (0:0) в отборе к ЧМ-2022.

«С самого начала мы были убеждены, что сможем победить. Мы пытались играть, но у нас не всегда получалось. Важно то, что у нас все хорошо. Мы не проиграли и продолжаем расти.

Я приехал с достаточным запасом сил. Это была очень напряженная игра. Я в порядке, иначе я бы не играл. Играть в том ритме, которого требовал этот матч, — это непросто», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Аргентина находится на втором месте в отборочной группе Южной Америки и уже гарантировала себе участие на ЧМ-2022.