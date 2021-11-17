Губерниев: Было бы здорово, если бы Россия и Украина встретились в стыках

Известный комментаторпризнался, что хотел бы увидеть матч между сборными

Как известно, Россия и Украина попали в стыковые матчи за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

Соперником российских футболистов в полуфинале стыкового турнира станет одна из несеяных сборных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. Украина также находится в числе несеяных, но точно не станет соперником России, так как российских и украинских футболистов разведут при жеребьевке из-за сложной политической ситуации.

«Надеюсь, что доживу до того момента, когда мы будем с ними в футбол играть безо всяких "но".

Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в Лужниках, противостояние киевского "Динамо" и "Спартака", Чемпионат СССР по футболу, конечно, была бы большим праздником и огромным счастьем встреча сборных Украины и России. Представляете, как сейчас было бы здорово, если бы сейчас футболисты сыграли друг против друга в стыках. Но сейчас это невозможно.

Будем надеяться, что до прекрасной поры, когда мы будем играть смело в футбол друг с другом, мы доживем», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица ЧМ-2022

Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путевки в Катар.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы будут сыграны 29 марта 2022 года.