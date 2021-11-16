ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль НьигесТрансферный дайджест. 9-15 ноября
  • 00:42
    • Швейцария напрямую вышла на мундиаль, Италия сыграет в стыках
  • 00:51
    • Дания потерпела первое поражение в квалификации на ЧМ-2022
  • 00:39
    • Англия разгромила Сан-Марино, Польша проиграла Венгрии
  • 23:56
    • Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения
  • 19:44
    • Россия начнет Кубок Первого канала матчем против Канады
    Все новости спорта

    Дания потерпела первое поражение в квалификации на ЧМ-2022

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Дании Сборная Шотландии Сборная Израиля Сборная Австрии Сборная Молдавии Сборная Фарер Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Стали известны все результаты последнего тура отборочного цикла ЧМ-2022 в группе F.

    Джон Суттар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Суттар

    Сборная Дании потерпела первое поражение, уступив Шотландии со счетом 0:2. Победу хозяевам принесли Джон Суттар и Че Адамс.

    Дубль Марко Арнаутовича, а также голы Кристофера Триммеля и Деяна Любичича принесли Австрии разгромную победу над командой Молдавии со счетом 4:1.

    Израиль дома чуть не упустил победу над Фарерскими островами. Команда вела 2:0 после голов, но пропустили дважды в ответ. На 74 минуте победный гол забил Дор Перец. Результат встречи — 3:2 в пользу хозяев.

    Дания с 27 очками выходит в первого места. Шотландия заняла вторую строчку, набрав 23 пункта. Она сыграет в стыках. Далее идут Израиль (16), Австрия (16), Фарерские острова (4) и Молдавия (1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
  • Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
  • Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
  • Шотландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Северная Ирландия U21 — Мальта U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры