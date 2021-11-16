Дания потерпела первое поражение в квалификации на ЧМ-2022

Стали известны все результаты последнего тура отборочного цикла ЧМ-2022 в группе F.

Сборная Дании потерпела первое поражение, уступив Шотландии со счетом 0:2. Победу хозяевам принесли Джон Суттар и Че Адамс.

Дубль Марко Арнаутовича, а также голы Кристофера Триммеля и Деяна Любичича принесли Австрии разгромную победу над командой Молдавии со счетом 4:1.

Израиль дома чуть не упустил победу над Фарерскими островами. Команда вела 2:0 после голов, но пропустили дважды в ответ. На 74 минуте победный гол забил Дор Перец. Результат встречи — 3:2 в пользу хозяев.

Дания с 27 очками выходит в первого места. Шотландия заняла вторую строчку, набрав 23 пункта. Она сыграет в стыках. Далее идут Израиль (16), Австрия (16), Фарерские острова (4) и Молдавия (1).