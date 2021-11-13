ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ибрагимович не помог Швеции забить ГрузииГрузия заставила Швецию отсутствовать на поле
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
  • 00:18
    • Контавейт разгромила Плишкову на Итоговом чемпионате WTA
  • 23:31
    • «Барселона» объявила о возращении Дани Алвеса
  • 22:49
    • Дембеле заплатит штраф за опоздание на три минуты
  • 22:16
    • «Зенит» выиграл у «Олимпиакоса» в Евролиге
    Все новости спорта

    Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022

    Италия — Швейцария: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Швейцарии Сборная Северной Ирландии Сборная Литвы Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Италии сыграла вничью с командой Швейцарии в домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча группы C, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед на 11-й минуте, когда Сильван Видмер подключился к атаке и могучим ударом точно пробил под перекладину.

    «Скуадра адзурра» отыгралась на 36-й минуте. Отличился Джованни Ди Лоренцо, точно пробив головой.

    На 90-й минуте итальянцы могли вырвать победу, но Жоржиньо не забил пенальти.

    За один тур до конца квалификации обе команды набрали по 15 очков, но итальянцы идут первыми, так как имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
    Италия — Швейцария 1:1
    Голы: 0:1 Сильван Видмер (11'), 1:1 Джованни Ди Лоренцо (36') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Франческо Ачерби, Эмерсон (Давиде Калабрия, 80'), Николо Барелла (Бриан Кристанте, 69'), Жоржиньо, Мануэль Локателли (Сандро Тонали, 58'), Федерико Кьеза, Андреа Белотти (Доменико Берарди, 58'), Лоренцо Инсинье (Джакомо Распадори, 79') Швейцария: Ноа Окафор (Фабиан Фрай, 79'), Рубен Варгас (Анди Зачири, 87'), Шердан Шакири (Джибриль Соу, 79'), Ренато Штеффен (Kastriot Imeri, 69'), Ремо Фройлер, Денис Закария, Рикардо Родригес (Улиссес Гарсия, 69'), Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр, Сильван Видмер, Ян Зоммер Предупреждения: Федерико Кьеза (43'), Лоренцо Инсинье (47'), Фабиан Шёр (77'), Мануэль Аканджи (81'), Улиссес Гарсия (89')

    В еще одном матче этой группы Северная Ирландия у себя дома обыграла Литву со счетом 1:0 благодаря автоголу Бенаса Шаткуса на 17-й минуте.

    В заключительном туре Италия отправится в гости к Северной Ирландии, а Швейцария примет Болгарию.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
    Северная Ирландия — Литва 1:0
    Гол: 1:0 Benas Satkus (автогол) (18') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Патрик Макнейр, Джонни Эванс, Крэйг Кэткарт, Стюарт Даллас, Алистер Макканн, Стивен Дэвис, Джордж Сэвилл (Корри Эванс, 70'), Шейн Фергюсон (Джамаль Льюис, 70'), Джош Мадженнис (Dale Taylor, 78'), Конор Вашингтон (Джордан Джонс, 88') Литва: Каролис Лаукжемис (Донатас Казлаускас, 80'), Арвидас Новиковас, Овидиус Вербицкас (Домантас Шимкус, 86'), Юстас Ласицкас, Фёдор Черных, Linas Megelaitis (Vilius Armanavicius, 86'), Доминикас Бараускас, Мартинас Дапкус (Vytas Gaspuitis, 75'), Benas Satkus, Эгидиюс Вейткунас, Ernestas Setkus Предупреждение: Доминикас Бараускас (88')

    Группа C: 1. Италия — 15 очков, 2. Швейцария — 15, 3. Северная Ирландия — 8, 4. Болгария — 8, 5. Литва — 3.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уругвай воспользуется отсутствием Месси в составе Аргентины?
  • Уругвай — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Сможет ли Франция разгромить Казахстан?
  • Франция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Реабилитируется ли Россия за недавнее поражение?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Уругвай — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Черногория — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торонто — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Саккари — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры