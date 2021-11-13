Италия — Швейцария: счет матча 1:1, обзор голов

Сборнаясыграла вничью с командойв домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

Встреча группы C, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 11-й минуте, когда Сильван Видмер подключился к атаке и могучим ударом точно пробил под перекладину.

«Скуадра адзурра» отыгралась на 36-й минуте. Отличился Джованни Ди Лоренцо, точно пробив головой.

На 90-й минуте итальянцы могли вырвать победу, но Жоржиньо не забил пенальти.

За один тур до конца квалификации обе команды набрали по 15 очков, но итальянцы идут первыми, так как имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C Италия — Швейцария 1:1 Голы: 0:1 Сильван Видмер (11'), 1:1 Джованни Ди Лоренцо (36') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Франческо Ачерби, Эмерсон (Давиде Калабрия, 80'), Николо Барелла (Бриан Кристанте, 69'), Жоржиньо, Мануэль Локателли (Сандро Тонали, 58'), Федерико Кьеза, Андреа Белотти (Доменико Берарди, 58'), Лоренцо Инсинье (Джакомо Распадори, 79') Швейцария: Ноа Окафор (Фабиан Фрай, 79'), Рубен Варгас (Анди Зачири, 87'), Шердан Шакири (Джибриль Соу, 79'), Ренато Штеффен (Kastriot Imeri, 69'), Ремо Фройлер, Денис Закария, Рикардо Родригес (Улиссес Гарсия, 69'), Мануэль Аканджи, Фабиан Шёр, Сильван Видмер, Ян Зоммер Предупреждения: Федерико Кьеза (43'), Лоренцо Инсинье (47'), Фабиан Шёр (77'), Мануэль Аканджи (81'), Улиссес Гарсия (89')

В еще одном матче этой группы Северная Ирландия у себя дома обыграла Литву со счетом 1:0 благодаря автоголу Бенаса Шаткуса на 17-й минуте.

В заключительном туре Италия отправится в гости к Северной Ирландии, а Швейцария примет Болгарию.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C Северная Ирландия — Литва 1:0 Гол: 1:0 Benas Satkus (автогол) (18') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Патрик Макнейр, Джонни Эванс, Крэйг Кэткарт, Стюарт Даллас, Алистер Макканн, Стивен Дэвис, Джордж Сэвилл (Корри Эванс, 70'), Шейн Фергюсон (Джамаль Льюис, 70'), Джош Мадженнис (Dale Taylor, 78'), Конор Вашингтон (Джордан Джонс, 88') Литва: Каролис Лаукжемис (Донатас Казлаускас, 80'), Арвидас Новиковас, Овидиус Вербицкас (Домантас Шимкус, 86'), Юстас Ласицкас, Фёдор Черных, Linas Megelaitis (Vilius Armanavicius, 86'), Доминикас Бараускас, Мартинас Дапкус (Vytas Gaspuitis, 75'), Benas Satkus, Эгидиюс Вейткунас, Ernestas Setkus Предупреждение: Доминикас Бараускас (88')

Группа C: 1. Италия — 15 очков, 2. Швейцария — 15, 3. Северная Ирландия — 8, 4. Болгария — 8, 5. Литва — 3.