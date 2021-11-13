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    «Факел» обыграл «Оренбург», «Алания» уступила «Енисею»

    «Факел» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Воронежский «Факел» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 22-го тура первенства ФНЛ.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    Единственный мяч был забит на 25-й минуте. Максим Максимов принял мяч на линии штрафной площадки после подачи с угла поля и пробил по воротам — от голкипера круглый попал в штангу, а от неё в ворота. Автогол был записан на вратаря Евгения Гошева.

    «Факел» набрал 43 очка и вышел на второе место в таблице ФНЛ. «Оренбург» на первом месте, у него 44 очка.

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    В параллельном матче владикавказская «Алания» дома уступила красноярскому «Енисею» со счетом 1:2.

    За хозяев отличился Ислам Машуков. В составе гостей дубль сделал Александр Ломакин, реализовавший два пенальти.

    «Алания» с 26 очками на 6-м месте, а «Енисей» с 28 очками на 11-й строчке таблицы.

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    Астраханский «Волгарь» в домашнем матче оказался сильнее волгоградского «Ротора» — 2:0.

    В первом тайме гол забил полузащитник Алексей Павлишин. А в конце второй 45-минутки окончательный счет установил защитник Данила Козлов.

    Московское «Торпедо» упустило выездную победу над ивановским «Текстильщиком» — 1:1.

    У автозаводцев отличился Иван Темников, а у хозяев поля — Егор Пруцев.

    «Томь» с минимальным счетом обыграла московский «Велес» — 1:0.

    В начале первого тайма мяч в свои ворота срезал защитник гостей Евгений Макеев.

    Отметим, что на 29-й минуте за прямую красную карточку с поля был удален полузащитник «Велеса» Александр Осипов.

    «Томь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, «Велес» идет девятым.

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