«Факел» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

Воронежскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 22-го тура первенства ФНЛ.

Единственный мяч был забит на 25-й минуте. Максим Максимов принял мяч на линии штрафной площадки после подачи с угла поля и пробил по воротам — от голкипера круглый попал в штангу, а от неё в ворота. Автогол был записан на вратаря Евгения Гошева.

«Факел» набрал 43 очка и вышел на второе место в таблице ФНЛ. «Оренбург» на первом месте, у него 44 очка.

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В параллельном матче владикавказская «Алания» дома уступила красноярскому «Енисею» со счетом 1:2.

За хозяев отличился Ислам Машуков. В составе гостей дубль сделал Александр Ломакин, реализовавший два пенальти.

«Алания» с 26 очками на 6-м месте, а «Енисей» с 28 очками на 11-й строчке таблицы.

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Астраханский «Волгарь» в домашнем матче оказался сильнее волгоградского «Ротора» — 2:0.

В первом тайме гол забил полузащитник Алексей Павлишин. А в конце второй 45-минутки окончательный счет установил защитник Данила Козлов.

Московское «Торпедо» упустило выездную победу над ивановским «Текстильщиком» — 1:1.

У автозаводцев отличился Иван Темников, а у хозяев поля — Егор Пруцев.

«Томь» с минимальным счетом обыграла московский «Велес» — 1:0.

В начале первого тайма мяч в свои ворота срезал защитник гостей Евгений Макеев.

Отметим, что на 29-й минуте за прямую красную карточку с поля был удален полузащитник «Велеса» Александр Осипов.

«Томь» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, «Велес» идет девятым.