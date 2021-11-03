«Боруссия» Д — «Аякс»: прогноз, составы, коэффициенты

Себастьян Алле Фото: globallookpress.com
«Боруссия»: Кобель, Т. Азар, Ройс, Хуммельс, Аканджи, Брандт, Беллингем, Менье, Тиггес, Витсель, Вольф.
Запасные: Хитц, Загаду, Мукоко, Рейниер, Мален, Пасслак, Понграчич, Кнауфф, Рашль.
«Аякс»: Пасвеер, Тимбер, Альварес, Гравенберх, Тадич, Антони, Мазрауи, Блинд, Мартинес, Алле, Бергхейс.
Запасные: Гортер, Сетфорд, Схюрс, Классен, Нерес, Перейра, Ренсх, Лабиад, Кудус, Тейлор, Дарами, Тельяфико.
Перед стартом поединка, который начнется в 23:00 по мск, рекомендуем ознакомиться с прогнозом.