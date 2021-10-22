Глушаков: О завершении карьеры пока не задумывался

Полузащитник «Химок» и сборной Россиизаявил, что у него пока нет мыслей о завершении карьеры.

«Вы так хотите, чтобы я закончил карьеру? (улыбается) Я еще не задумывался об этом. Понятно, что я учился на тренера, до сих пор учусь, есть лицензия, надо будет ее защищать.

Хотелось бы быть тренером, остаться в структуре футбола, спорта, прогрессировать. Не знаю, как-то поначалу резко хотелось, а потом отпустило. Подумал: "Что об этом задумываться? Надо еще поиграть в футбол, а потом придумаю".

Сейчас весь погружен в футбол, понимаю, что еще не наигрался. Все бы отдал, чтобы вернуться на 10 лет назад и поиграть еще дольше», — приводит слова 34-летнего футболиста пресс-служба сборной России.

В текущем сезоне Глушаков провел за «Химки» 11 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.