«Лацио» разошелся миром с «Марселем», «Фенербахче» поделил очки с «Антверпеном»

Римскийна своем поле сыграл вничью с французскимв матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е.

Матч на стадионе «Олимпийский» в Риме завершился без забитых мячей.

Футбол. Лига Европы. Группа E Лацио — Марсель 0:0 Лацио: Томас Стракоша, Мануэль Лаццари, Луис Фелипе, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Сергей Милинкович-Савич (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 56'), Данило Катальди (Лукас Лейва, 77'), Тома Башич (Луис Альберто, 57'), Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 56'), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи (Raul Moro, 77') Марсель: Поль Лирола (Амаду Бамба Дьенг, 61'), Аркадиуш Милик (Жерсон, 73'), Дженгиз Ундер, Димитри Пайет, Бубакар Камара, Маттео Гюэндузи (Пап Гуй, 73'), Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Вильям Салиба, Валентин Ронжье (Леонардо Балерди, 85'), Пау Лопес Предупреждения: Димитри Пайет (52'), Бубакар Камара (73'), Валентин Ронжье (81')

На данный момент итальянский клуб занимает второе место в группе Е (4 очка), а французский — третье (3 очка). В этой же группе играют московский «Локомотив» и «Галатасарай».

4 ноября «Лацио» и «Марсель» проведут второй очный поединок. Матч пройдет во Франции.

Календарь и таблица Лиги Европы

В матче группы D турецкий «Фенербахче» на своем поле сыграл вничью с бельгийским «Антверпеном» — 2:2.

Счет в матче уже на 2-й минуте открыли гости — отличился Мбвана Самата.

На 20-й минуте Эннер Валенсия сравнял счет, а на 45-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти. Отметим, что еще один одиннадцатиметровый он не реализовал на 36-й минуте.

Бельгийцы отыгрались на 62-й минуте — гол забил Питер Геркенс.

Футбол. Лига Европы. Группа D Фенербахче — Антверпен 2:2 Голы: 0:1 пМбвана Алли Самата (2'), 1:1 Эннер Валенсия (21'), 2:1 Эннер Валенсия (пенальти) (45'), 2:2 Pieter Gerkens (62') Фенербахче: Алтай Байиндыр, Марсель Тиссеран, Ким Мин Джэ, Аттила Салаи (Филип Новак, 87'), Брайт Осави-Самуэль, Хосе Соса (Миха Зайц, 67'), Луис Густаво, Ферди Кадыоглу (Назим Сангаре, 67'), Месут Озил (Димитриос Пелькас, 66'), Мергим Бериша (Диего Росси, 66'), Эннер Валенсия Антверпен: Микаэль Фрей (Мануэль Бенсон, 70'), пМбвана Алли Самата, Виктор Фишер (Мишель Анже Баликвиша, 46'), Pieter Gerkens, Биргер Верстрате, Alhassan Yusuf (Pierre Dwomoh, 63'), Сэмюэл Винс, Ричи Де Лат, Диниш Алмейда, Йелле Батай, Жан Бутез Предупреждения: Ферди Кадыоглу (40'), Виктор Фишер (44'), Ричи Де Лат (54'), Аттила Салаи (59'), Миха Зайц (75'), Pieter Gerkens (81')

Турецкая команда с 2 очками занимает третье место в группе, бельгийская (1 очко) — на последней строчке. В другой встрече группы D «Айнтрахт» примет «Олимпиакос».

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В матче группы Н венский «Рапид» одержал домашнюю победу над загребским «Динамо» со счетом 2:1.

Уже на 9-й минуте Марко Грюлль вывел австрийцев вперед в счете, но на 24-й минуте Мислав Оршич сравнял счет.

Победу хозяевам принес гол Максимильяна Хофмана с передачи Грюлля на 34-й минуте.