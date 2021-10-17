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    «Кальяри» на своем поле обыграл «Сампдорию»

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    «Кальяри» нанес поражение «Сампдории» в домашнем матче восьмого тура итальянской Серии А.

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    Встреча, которая прошла в Кальяри, завершилась со счетом 3:1.

    Дубль у победителей оформил Жуан Педро (4 и 90 минуты), еще один точный удар нанес Мартин Касерес (74).

    У гостей отличился Мортен Торсбю (82).

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Сампдория 3:1
    Голы: 1:0 Жоао Педро (4'), 2:0 Мартин Касерес (74'), 2:1 Мортен Торсби (82') Кальяри: Алессио Краньо, Мартин Касерес, Диего Годин (Лука Чеппители, 58'), Андреа Карбони, Хараламбос Ликояннис, Наитан Нандес, Рэзван Марин, Кевин Стротман, Далберт (Алессандро Дейола, 11'), Бальде Кейта (Леонардо Паволетти, 86'), Жоао Педро Сампдория: Антонио Кандрева, Фабио Квальярелла, Маноло Габбьядини (Франческо Капуто, 53'), Кристоффер Аскильдсен (Валерио Верре, 64'), Адриен Силва, Мортен Торсби, Томмазо Ауджелло (Никола Мурру, 64'), Омар Коллей, Майя Йосида, Бартош Берешиньски (Фабио Депаоли, 87'), Эмиль Аудеро Предупреждения: Андреа Карбони (14'), Мортен Торсби (51'), Алессандро Дейола (55'), Майя Йосида (59'), Кевин Стротман (86'), Леонардо Паволетти (90 + 1') Удаление: Roberto D'Aversa (90 + 2')

    В турнирной таблице Серии А «Кальяри» занимает 17-е место (6 очков), а «Сампдория» — 16-е (6 очков).

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