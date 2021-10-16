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    Автогол принес «Милану» победу в матче с «Вероной»

    «Милан» — «Верона»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 8-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Вероной» со счетом 3:2.

    «Милан»
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    «Милан»

    Счет в матче открыли гости — уже на 7-й минуте отличился нападающий Джанлука Капрари, а чешский хавбек Антонин Барак удвоил преимущество веронцев, реализовав пенальти на 24-й минуте.

    «Россонери» отквитали один мяч на 59-й минуте, благодаря голу Оливье Жиру, а на 76-й минуте пенальти был назначен в ворота гостей — Франк Кессье сравнял счет ударом с «точки».

    Победу «Милану» две минуты спустя принес автогол немецкого защитника «Вероны» Корая Гюнтера.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Верона 3:2
    Голы: 0:1 Джанлука Капрари (7'), 0:2 Антонин Барак (пенальти) (24'), 1:2 Оливье Жиру (59'), 2:2 Франк Кессье (пенальти) (76'), 3:2 Корай Гюнтер (автогол) (78') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Давиде Калабрия, Фикайо Томори, Алессио Романьоли, Фоде Балло-Туре, Исмаэль Беннасер (Златан Ибрагимович, 77'), Франк Кессье, Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 46'), Дэниел Мальдини (Раде Крунич, 46'), Анте Ребич (Рафаэл Леау, 36'), Оливье Жиру (Сандро Тонали, 82') Верона: Джанлука Капрари (Джованни Симеоне, 60'), Никола Калинич (Кевин Ласанья, 64'), Антонин Барак, Дарко Лазович (Маттео Канчелльери, 79'), Мигел Велозу (Адриен Тамез, 60'), Иван Илич, Марко Давиде Фараони, Корай Гюнтер, Федерико Чеккерини (Бошко Шутало, 46'), Nicolo Casale, Лоренцо Монтипо Предупреждения: Федерико Чеккерини (5'), Никола Калинич (25'), Nicolo Casale (38'), Мигел Велозу (54'), Фоде Балло-Туре (81')

    Команда Стефано Пиоли вышла на первое место в таблице Серии А, набрав 22 очка. «Верона» опустилась на 13-е место, имея в активе 8 очков.

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