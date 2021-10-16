«Боруссия» М — «Штутгарт»: счет матча 1:1, обзор голов

Менхенгладбахскаяна своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

На 15-й минуте счет открыл защитник гостей Константинос Мавропанос.

Однако за две минуты до окончания первого тайма хавбек «Боруссии» Йонас Хофманну сравнял счет.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Штутгарт 1:1 Голы: 0:1 Константинос Мавропанос (15'), 1:1 Йонас Хофман (42') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Луис Байер, Джозеф Скалли (Кинан Беннеттс, 81'), Денис Закария, Куадио Коне (Флориан Нойхаус, 86'), Лука Нец (Патрик Херрман, 66'), Йонас Хофман, Ларс Штиндль (Алассан Плеа, 66'), Брил Эмболо Штутгарт: Крис Фюрих, Омар Мармуш (Wahid Faghir, 74'), Борна Соса, Ватару Эндо, Nikolas Nartey, Тангуй Кулибали (Филипп Фёрстер, 74'), Атакан Каразор (Даниэль Дидави, 89'), Марк-Оливер Кемпф, Hiroki Ito, Константинос Мавропанос, Фабиан Бредлов Предупреждения: Атакан Каразор (45 + 1'), Куадио Коне (63'), Крис Фюрих (64'), Патрик Херрман (80'), Кинан Беннеттс (82'), Марк-Оливер Кемпф (88')

«Боруссия» набрала 11-е очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт», имея в активе 9 очков, находится на 12-й строчке.

В девятом туре 23 октября «Боруссия» встретится с «Гертой», днем позже «Штутгарт» сыграет с «Унион».