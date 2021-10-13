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    «Будем разбираться». Карпин заявил, что не разрешал выкладывать видео с песней из раздевалки

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не давал разрешения на публикацию видео, на котором он и футболисты после матча со Словенией (2:1) поют песню Афродиты «Валера, Валера».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Пресс-служба сборной России в своем посте в официальном твиттере отметила, что видеофрагмент был опубликован с разрешения Карпина.

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    • «Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали.

    Фигня полная. Будем разбираться.

    Сейчас есть дела поважнее. Выложили и выложили. Разберемся», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

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    • Карпин также добавил, что в его плейлисте нет песни «Валера, Валера».

    «Нет, конечно. У меня другие песни. Её везде поют, где меня видят. И во всех командах ставят: в "Спартаке", в Армавире, в "Ростове". На большее фантазии не хватает. Жена тоже поёт. Просто чтобы поприкалываться», — добавил главный тренер сборной.

    Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

    В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

    В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

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