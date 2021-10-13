«Будем разбираться». Карпин заявил, что не разрешал выкладывать видео с песней из раздевалки

Пресс-служба сборной России в своем посте в официальном твиттере отметила, что видеофрагмент был опубликован с разрешения Карпина.
«Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали.
Фигня полная. Будем разбираться.
Сейчас есть дела поважнее. Выложили и выложили. Разберемся», — приводит слова Карпина «Чемпионат».
Карпин также добавил, что в его плейлисте нет песни «Валера, Валера».
«Нет, конечно. У меня другие песни. Её везде поют, где меня видят. И во всех командах ставят: в "Спартаке", в Армавире, в "Ростове". На большее фантазии не хватает. Жена тоже поёт. Просто чтобы поприкалываться», — добавил главный тренер сборной.
Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.
В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).
В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.
ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ 🔊 pic.twitter.com/X4TcjnT1N9— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021