«Будем разбираться». Карпин заявил, что не разрешал выкладывать видео с песней из раздевалки

Главный тренер сборной Россиизаявил, что не давал разрешения на публикацию видео, на котором он и футболисты после матча со Словенией (2:1) поют песню Афродиты «Валера, Валера».

Пресс-служба сборной России в своем посте в официальном твиттере отметила, что видеофрагмент был опубликован с разрешения Карпина.

«Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали.

Фигня полная. Будем разбираться.

Сейчас есть дела поважнее. Выложили и выложили. Разберемся», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Карпин также добавил, что в его плейлисте нет песни «Валера, Валера».

«Нет, конечно. У меня другие песни. Её везде поют, где меня видят. И во всех командах ставят: в "Спартаке", в Армавире, в "Ростове". На большее фантазии не хватает. Жена тоже поёт. Просто чтобы поприкалываться», — добавил главный тренер сборной.

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.