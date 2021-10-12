Швейцария разгромила Литву в отборе ЧМ-2022, Болгария одолела Северную Ирландию

Сборная Швейцарии Фото: globallookpress.com
Дубль в составе победителей оформил форвард менхенгладбахской «Боруссии» Брил Эмболо, еще по мячу забили Ренато Штеффен и Марио Гавранович.
Две голевых передачи сделал защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер.
Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
Литва — Швейцария 0:4
Голы: 0:1 Брил Эмболо (31'), 0:2 Ренато Штеффен (42'), 0:3 Брил Эмболо (45') Литва: Ernestas Setkus, Роландас Баравикас, Benas Satkus, Эдвинас Гирдвайнис, Доминикас Бараускас, Выкинтас Сливка (Овидиус Вербицкас, 46'), Linas Megelaitis, Юстас Ласицкас, Фёдор Черных, Арвидас Новиковас, Каролис Лаукжемис (Донатас Казлаускас, 46') Швейцария: Брил Эмболо, Стивен Цубер (Рубен Варгас, 67'), Шердан Шакири (Марио Гавранович, 76'), Ренато Штеффен (Кристиан Фасснахт, 67'), Ремо Фройлер, Джибриль Соу, Рикардо Родригес (Улиссес Гарсия, 46'), Нико Эльведи, Фабиан Шёр, Сильван Видмер, Ян Зоммер
В другом матче этой группы сборная Болгарии одержала волевую домашнюю победу над командой Северной Ирландии — 2:1.
Счет в первом тайме открыли хозяева — на 35-й минуте отличился нападающий Конор Вашингтон.
После перерыва нападающий «Пловдива» Тодор Неделев оформил дубль и принес своей команде победу.
Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C
Болгария — Северная Ирландия 2:1
Голы: 0:1 Конор Вашингтон (35'), 1:1 Тодор Неделев (53'), 2:1 Тодор Неделев (63') Болгария: Ivan Karadzhov, Иван Турицов, Петко Христов, Andrea Hristov, Dimitar Velkovski, Ivailo Chochev, Radoslav Tsonev (Ивайло Илиев, 46'), Тодор Неделев (Доминик Янков, 73'), Borislav Tsonev (Кристиян Малинов, 73'), Кирилл Десподов (Василь Божиков, 90'), Atanas Iliev (Kaloyan Krastev, 79') Северная Ирландия: Джош Мадженнис (Стюарт Даллас, 67'), Конор Вашингтон (Dion Charles, 82'), Шейн Фергюсон, Джордан Томпсон, Стивен Дэвис, Патрик Макнейр, Conor Bradley (Джордан Джонс, 68'), Дэниел Баллард (Ниэлл Макгинн, 82'), Крэйг Кэткарт, Томас Майкл Флэнаган, Бэйли Пикок-Фаррел Предупреждения: Дэниел Баллард (69'), Кристиян Малинов (88'), Стюарт Даллас (88')
В турнирной таблице группы С лидирует сборная Италии, которая набрала 14 очков. Швейцария (14) — вторая. Болгария (8) — на третьем месте. Северная Ирландия (5) — четвёртая. Литва (3) — на пятой строчке.