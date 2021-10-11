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    Ловчев не верит в победу сборной России над Словенией

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    Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от игры сборных России и Словении в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Я думаю, что после последней игры ждать особо нечего. Хоть мы и выиграли, но играли, на самом деле, очень слабо. Старательно, но не более того. Я не верю в то, что наши выиграют в Словении. Думаю, что просто проиграют. Игры в атаке не было, моментов практически не создали, Словакия сама себе забила.

    Причина такой игры в том, что контингент футболистов в сборной довольно слабый. К тому же, некоторые получили травмы. Откровенно говоря, у нас сейчас просто слабое поколение. Футболисты, которые играли в 2018 году, тоже были слабенькие, но потихоньку делали результат.

    Там были опытные Акинфеев, Игнашевич и Дзюба. Было много ребят уровня довольно-таки среднего. На сегодняшний день таких просто нет. Они ушли, а молодые даже не стоят рядом с ними», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

    Матч Словения — Россия состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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