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    Кирьяков: Россию устроит ничью в игре против Словакии

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    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    «С учетом всех обстоятельств ожидания от игры, конечно, тревожные. Эти обстоятельства — травмы. Поэтому мы будем в неоптимальном составе. Наверняка под словаков будет соответствующая схема игры.

    Предстоящие два матча со Словакией и со Словенией и определят нашу судьбу. Обе сборные — неприятные для нас соперники. И те и другие в разное время отбирали у нас важные очки в отборочных циклах. Поэтому учитывая то, в каком мы сейчас составе, мне несколько тревожно, что наши соперники снова могут это сделать. Но посмотрим, как будет складываться матч.

    Единственная надежда на то, что главный тренер будет мотивировать наших игроков, а те, кто выйдут на поле, в борьбе отдадут все силы.

    Понятно, что мы будем очень сильно болеть. Нам нужны две победы в этих матчах. Если мы нацеливаемся на первое место в группе, необходимо обыгрывать обе команды. И тогда в этом отношении решающим будет заключительный матч с хорватами. А так, задача-минимум — быть вторыми. Стратегически здесь нас устроят ничья в ближайшей игре и победа в Словении. То есть четыре очка в двух матчах.

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    • Конечно, наша сборная будет в предстоящем матче играть на победу, но если что-то пойдет не так, что-то будет складываться не по нашему плану, в принципе ничья уже будет считаться удовлетворительным результатом, но в Словении обязательно нужно будет брать три очка. Чтобы до этого не доводить, словаков при своих трибунах надо обыгрывать. Сложно сказать, как всё сложится в этом матче. Наверное, будут и коррективы вноситься по ходу встречи, и состав, и, может, схема будет меняться», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

    Сборная России 8 октября сыграет с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Россия — Словакия.

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