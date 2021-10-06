Кьеллини: Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша

Капитан сборной Италииподелился ожиданиями от матча с Испанией в 1/2 финала Лиги наций.

«Память о Евро все еще жива, и эти эмоции все еще в наших умах и сердцах.

Тот матч с Испанией был сложным. Мы должны умно играть с мячом и без него. Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша.

Финал 20212 года в Киеве оставил самые неприятные воспоминания, а самые приятные остались после полуфинала последнего Евро. Лучше всего нам удался матч 2016 года, в котором мы беспрекословно доминировали.

Из всех испанских игроков я всегда обожал Серхио Рамоса, но я хорошо знаю и Фернандо Торреса. Я играл против него много раз с самой юности, он был великолепным нападающим», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.