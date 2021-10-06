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    Кьеллини: Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша

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    Капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/2 финала Лиги наций.

    Джорджио Кьеллини
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    Джорджио Кьеллини

    «Память о Евро все еще жива, и эти эмоции все еще в наших умах и сердцах.

    Тот матч с Испанией был сложным. Мы должны умно играть с мячом и без него. Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша.

    Финал 20212 года в Киеве оставил самые неприятные воспоминания, а самые приятные остались после полуфинала последнего Евро. Лучше всего нам удался матч 2016 года, в котором мы беспрекословно доминировали.

    Из всех испанских игроков я всегда обожал Серхио Рамоса, но я хорошо знаю и Фернандо Торреса. Я играл против него много раз с самой юности, он был великолепным нападающим», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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