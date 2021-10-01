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    Саутгейт: В АПЛ Санчо не сможет играть так, как в Бундеслиге

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саугтейт прокомментировал выступления Джейдона Санчо в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    «Что касается Санчо, то я не удивлён. Бундеслига — это другой турнир. "Боруссия" — большой клуб, но "Манчестер Юнайтед" — один из величайших клубов в мире. Джейдону нужно адаптироваться к команде, к лиге. В Премьер-лиге он не сможет забивать и делать передачи так, как в Бундеслиге.

    В чемпионате Германии есть несколько хороших команд. Это отличная лига для молодых футболистов. Но в Премьер-лиге все игры получаются интенсивными и упорными. Пожалуй, он только начинает это понимать.

    Заслуживает ли он вызова в сборную, если судить по последним результатам? Наверное, нет. Но мы много вложили в Санчо и верим, что он выйдет на высокий уровень. Я бы хотел пообщаться с ним и помочь с процессом адаптации в "МЮ". Мы хотим, чтобы он чувствовал нашу веру в него», — цитирует Саутгейта Goal.

    Санчо принял участие в семи матчах МЮ и не отметился результативными действиями.

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