Вендел — о первом голе в ЛЧ: Какие потрясающие чувства

Полузащитник «Зенита»поделился впечатлениями после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

Хавбек забил гол в компенсированное время, установив окончательный счет.

«Какие потрясающие чувства. Мой первый гол в Лиге чемпионов. Спасибо всем, кто помог мне на пути к этому моменту», — написал бразилец в Instagram.

После двух матчей «Зенит» с 3 очками располагается на третьей строчке таблицы группы Н. В первом туре петербуржцы уступили в гостях английскому «Челси» (0:1), который является лидером квартета с 3 очками.

В следующем туре «Зенит» 20 октября примет «Ювентус», «Мальмё» в тот же день сыграет в гостях с «Челси».