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    Дзюба и Глушаков претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре

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    Российская Премьер-лига (РПЛ) назвала имена пяти претендентов на звание лучшего футболиста в сентябре.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    В список вошли голкипер Гильерме («Локомотив», 3 матча, ни одного пропущенного мяча), полузащитники Клаудиньо («Зенит», 1 гол и 2 результативных передачи в 3 матчах) и Денис Глушаков («Химки», 3 гола в 3 матчах), а также нападающие Артем Дзюба («Зенит», 3 гола и 2 результативных передачи в 3 матчах) и Гамид Агаларов («Уфа», 3 гола в 3 матчах).

    Победителя выберут болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после девяти туров, опережая на четыре очка «Динамо» и на шесть «Локомотив».

    Ранее РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре.

    Напомним, Глушаков и Агаларов попали в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Дзюба отказался играть за национальную команду в ближайших матчах, объяснив свое решение плохой формой.

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