РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
В список попали Сергей Семак («Зенит», 9 очков в 3 матчах), Сандро Шварц («Динамо», 6), Марко Николич («Локомотив», 5), Виктор Гончаренко («Краснодар», 7) и Алексей Березуцкий (ЦСКА, 7).
⚡️ Кто из наставников был лучшим в сентябре?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021
Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте ✔
📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/BAeXyAIXoS
Победителя выберут болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после девяти туров, опережая на четыре очка «Динамо» и на шесть «Локомотив».