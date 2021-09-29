«Торпедо» упустило победу над «Нефтехимиком»

Московскоена своем поле сыграло вничью с(1:1) в рамках 14-го тура первенства ФНЛ.

Москвичи открыли счет 8-й минуте благодаря голу Александра Рязанцева, но в концовке второго тайма Марат Ситдиков сделал счет на табло равным.

Футбол. Россия. ФНЛ Торпедо — Нефтехимик 1:1 Голы: 1:0 Александр Рязанцев (8'), 1:1 Marat Sitdikov (87') Предупреждения: Алексей Бердников (55'), Максим Шоркин (77'), Кирилл Радионов (77'), Данила Емельянов (83')

Команда Александра Бородюка набрала 29 очков и осталась на 2-м месте в турнирной таблице, уступая «Оренбургу» (31). «Нефтехимик» занимает 7-е место, имея в активе 24 очка.

3 октября «Торпедо» на выезде сыграет с «Ротором», а «Нефтехимик» примет «Енисей».

Календарь и таблица ФНЛ

Ранее «Велес» и КАМАЗ сыграли вничью в 14-м туре Олимп-ФНЛ. Команды завершили встречу со счетом 0:0.

Футбол. Россия. ФНЛ Велес — КамАЗ 0:0 Предупреждения: Aleksandr Vulfov (9'), Oleg Kalugin (9'), Yegor Teslenko (31'), Viktor Svezhov (90 + 1'), Владимир Кабахидзе (90 + 2')

«Велес» имеет в активе 21 очко и располагается на 8-м месте в турнирной таблице ФНЛ, КАМАЗ не может победить на протяжении пяти матчей подряд и с 19 очками идет 10-м.

В следующем туре «Велес» встретится с «Волгарем», а КАМАЗ — с «Краснодаром-2», оба матча состоятся 3 октября.