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    «Севилья» в меньшинстве обыграла «Эспаньол»

    «Севилья» — «Эспаньол»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 7-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Эспаньолом» — 2:0.

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    Хозяева вышли вперед на 13-й минуте благодаря голу Юссефа Эль-Несири.

    По ходу второго тайма севильцы остались в меньшинстве, два предупреждения подряд на 65-й минуте получил Томас Дилэйни.

    Каталонцы не смогли воспользоваться численным преимуществом, а на 87-й минуте Рафа Мир увеличил преимущество красно-белых.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Эспаньол 2:0
    Голы: 1:0 Y. En-Nesyri (13'), 2:0 R. Mir (87') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос, Маркос Акунья, Жоан Жордан, Томас Делейни, Иван Ракитич (Фернандо, 56'), Сусо (Эрик Ламела, 56'), Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 70'), Лукас Окампос (Карим Рекик, 80') Эспаньол: Рауль Де Томас, У Лэй (Nico Ribaudo, 57'), Серхи Дардер, Фран Мерида (Ландри Димата, 46'), Адриан Эмбарба (Лоренсо Морон, 78'), Кейди Баре, Адрия Хинер, Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Алейш Видаль (Альваро Вадильо, 90'), Диего Лопес Предупреждения: I. Rakitic (56'), T. Delaney (65'), T. Delaney (65'), E. Lamela (81')

    «Севилья» набрала 14 очков и вышла на второе место в таблице Ла Лиги. До «Реала», который лидирует, два очка. «Эспаньол» с шестью очками на 15-м месте.

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