«Дженоа» — «Верона»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 6-го тура итальянской Серии Aна своем поле сыграл вничью с— 3:3.

Желто-синие открыли счет на 8-й минуте благодаря голу Джованни Симеоне, в начале второго тайма Антонин Барак реализовал пенальти, удвоив преимущество гостей.

На 77-й минуте 11-метровый был назначен в сторону «Вероны», с точки не промахнулся Доменико Кришито.Затем Маттиа Дестро оформил дубль и вывел хозяев вперед.

Точный удар Николы Калинича в компенсированное время спас гостей от поражения.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Верона 3:3 Голы: 0:1 G. Simeone (8'), 0:2 A. Barak (пенальти) (49'), 1:2 D. Criscito (пенальти) (77'), 2:2 M. Destro (80'), 3:2 M. Destro (85') Дженоа: Сальваторе Сиригу, Andrea Cambiaso (Горан Пандев, 46'), Давиде Бираски (Паоло Гильоне, 64'), Никола Максимович (Маттья Бани, 54'), Доменико Кришито, Милан Бадель, Николо Ровелла, Yayah Kallon (Калеб Экубан, 58'), Филиппо Мелегони (Валон Бехрами, 46'), Мохамед Фарес, Маттиа Дестро Верона: Кевин Ласанья (Джанлука Капрари, 83'), Джованни Симеоне (Никола Калинич, 66'), Антонин Барак, Дарко Лазович (Бошко Шутало, 46'), Иван Илич, Адриен Тамез (Даниел Беса, 66'), Марко Давиде Фараони (Джанджакомо Маньяни, 74'), Nicolo Casale, Корай Гюнтер, Павел Давидович, Лоренцо Монтипо Предупреждения: N. Maksimovic (48'), V. Behrami (54'), G. Pandev (54'), K. Guenter (57'), I. Ilic (62')

Следующий матч «Дженоа» сыграет с «Салернитаной» в гостях, а «Верона» примет «Специю».

Обе команды делят 14-15-е места в таблице Серии А с 5 очками.