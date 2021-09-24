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    Гончаренко дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 250 тысяч рублей

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    Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по итогам матча восьмого тура РПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром» (0:2).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    В этой игре главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко был удален за неспортивное поведение, поскольку выразил недовольство судье Ивану Сиденкову, который не показал красную карточку Зорану Нижичу. После длительной паузы футболист грозненского клуба все-таки также был удален.

    Согласно записи в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер получил красную карточку за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

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    • «В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча — дисквалифицировать главного тренера ФК "Краснодар" г. Краснодар Гончаренко В.М. на 3 (Три) матча Российской Премьер Лиги, из которых 2 (два) матча считать реальным исполнением, а 1 (один) матч — условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

    Установить испытательный срок для главного тренера ФК "Краснодар" г. Краснодар Гончаренко В.М. 2 (два) года с момента принятия решения», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что покинул техническую зону

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