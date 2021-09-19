ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ахмат» — «Краснодар»Родные стены не помогли. «Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат» в Грозном
  • 20:55
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Ахмат» в Грозном
  • 00:47
    • Гончаренко могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбление судьи
  • 20:55
    • Дубль Джеко и гол Мартинеса позволили «Интеру» разгромить «Болонью»
  • 19:10
    • «Атлетико» разошелся миром с «Атлетиком»
  • 18:58
    • «Манчестер Сити» не справился с «Саутгемптоном»
    Все новости спорта

    Гончаренко могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбление судьи

    Футбол Краснодар Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко был удален по ходу матча 8-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

    Виктор Гончаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко

    Гончаренко был удален за неспортивное поведение, поскольку выразил недовольство судье Ивану Сиденкову, который не показал красную карточку Зорану Нижичу. После длительной паузы футболист грозненского клуба все-таки также был удален.

    Согласно записи в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер получил красную карточку за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

    Специалист может быть дисквалифицирован на 2-4 матча в соответствии с пунктом дисциплинарного регламента. КДК РФС также может наложить на Гончаренко штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» продлит безвыигрышную серию «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» хотя бы забить в матче с «Челси»?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Позволит ли «Валенсия» остаться лидером «Реалу»?
  • «Валенсия» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Адмирал — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Риск — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Остапенко — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры