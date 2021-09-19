Гончаренко могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбление судьи

Главный тренер «Краснодара»был удален по ходу матча 8-го тура чемпионата России против(2:0).

Гончаренко был удален за неспортивное поведение, поскольку выразил недовольство судье Ивану Сиденкову, который не показал красную карточку Зорану Нижичу. После длительной паузы футболист грозненского клуба все-таки также был удален.

Согласно записи в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер получил красную карточку за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

Специалист может быть дисквалифицирован на 2-4 матча в соответствии с пунктом дисциплинарного регламента. КДК РФС также может наложить на Гончаренко штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт».