Гончаренко могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбление судьи

Виктор Гончаренко Фото: globallookpress.com
Гончаренко был удален за неспортивное поведение, поскольку выразил недовольство судье Ивану Сиденкову, который не показал красную карточку Зорану Нижичу. После длительной паузы футболист грозненского клуба все-таки также был удален.
Согласно записи в протоколе матча на сайте РПЛ, тренер получил красную карточку за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».
Специалист может быть дисквалифицирован на 2-4 матча в соответствии с пунктом дисциплинарного регламента. КДК РФС также может наложить на Гончаренко штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт».