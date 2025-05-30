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    «Тобол» не заметит «Атырау»

    Тобол — Атырау. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 30 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Атырау»
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    30 мая в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Атырау». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Атырау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 30 Мая 2025 года

    Тобол

  • Костанай
    •  Тобол 16:30 Атырау

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Тобол»

    Турнирное положение: «Тобол» продуктивно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тобол» в 9 матчах добыл 20 зачетных баллов. А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Костанайцы нанесли поражение «Турану» (2:1).

    До того команда обыграла тот же «Туран» (2:0). Да и поединок с сильной «Астаной» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Тобол» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тобол» победил в четырех своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Причем «Тобол» традиционно успешно противостоит «Атырау». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается плотнее подтянуться к лидерам.

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» крайне слабо стартовал в чемпионате. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атырау» в 12 матчах чемпионата набрал всего 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» был бит «Кайсаром» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Жетысу» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Турана» (0:1).

    При этом «Атырау» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Атырау» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 9 забитыми мячами в 12 поединках чемпионата.

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    При этом «Атырау» не может победить уже почти три месяца. Команда на четыре зачетных пункта отстает от спасительной 11 позиции.

    А вот проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились. Команда в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Атырау» постарается извлечь максимальную выгоду из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Тобол» победил в 4 своих последних матчах

    • «Атырау» не побеждает уже почти 3 месяца

    • Костанайцы пропускают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.38, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.08.

    Прогноз: «Тобол» явно способен прибавить во всех компонентах, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева борются за лидерство, к тому же мотивированы продлить свой победный сериал.

    Ставка: Фора «Тобола» -2.5 за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тобол — Атырау?

    Матч Тобол — Атырау состоится 30 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Тобол — Атырау?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Тобола» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тобол — Атырау?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Тобола» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.63.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тобол — Атырау?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тобол — Атырау?

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.38, а победа оппонента — в скромные 15.00.

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    Тобол — Атырау: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 30.05.202516:30. «Тобол» не заметит «Атырау»
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