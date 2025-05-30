Тобол — Атырау. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 30 мая 2025 года

Тобол
Атырау
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» продуктивно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Тобол» в 9 матчах добыл 20 зачетных баллов. А вот отличилась команда 14 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Костанайцы нанесли поражение «Турану» (2:1).
До того команда обыграла тот же «Туран» (2:0). Да и поединок с сильной «Астаной» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Тобол» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тобол» победил в четырех своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Причем «Тобол» традиционно успешно противостоит «Атырау». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается плотнее подтянуться к лидерам.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» крайне слабо стартовал в чемпионате. Команда на данный момент находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Атырау» в 12 матчах чемпионата набрал всего 4 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атырау» был бит «Кайсаром» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Жетысу» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Турана» (0:1).
При этом «Атырау» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атырау» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 9 забитыми мячами в 12 поединках чемпионата.
При этом «Атырау» не может победить уже почти три месяца. Команда на четыре зачетных пункта отстает от спасительной 11 позиции.
А вот проблемы с надежностью тылов никуда не запропастились. Команда в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Атырау» постарается извлечь максимальную выгоду из контратак.
Статистика для ставок
- «Тобол» победил в 4 своих последних матчах
- «Атырау» не побеждает уже почти 3 месяца
- Костанайцы пропускают в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.38, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.08.
- 1.92Реймс — Мец: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.29Елимай — Астана: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.20Панджшер — Регар-ТадАЗ: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Тобол» явно способен прибавить во всех компонентах, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева борются за лидерство, к тому же мотивированы продлить свой победный сериал.
Ставка: Фора «Тобола» -2.5 за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.50